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Breaking the Bank

Breaking the Bank

poki.com

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Breaking the Bank, popüler Henry Stickmin oyun serisinin ilk bölümüdür. Henry Stickmin'in çölün ortasında bulunan bir bankaya girmesine yardım edin. Riskli kararlardan birini seçin ve hikayenin geri kalanının gelişmesini izleyin. Tünel kazabilir, patlayıcı kullanabilir, lazerle delebilir, yıkım gülleleriyle yıkabilir, ışınlayıcı kullanabilir ve hatta kılık değiştirebilirsiniz! Tüm sonlara ulaşmak için Breaking the Bank'ı birden çok kez oynadığınızdan emin olun. Artık ücretsiz çevrimiçi oynamak için tüm Henry Stickman oyunlarını Poki'de bulabilirsiniz. Nesnelerle etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Breaking the Bank, Puffballs United tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer efsanevi Henry Stickmin oyunlarını oynayın: Hapishaneden Kaçmak, Elması Çalmak, Zeplinlere Sızmak ve Kompleksten Kaçmak

Web Sitesi: poki.com

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