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Stealing the Diamond

Stealing the Diamond

poki.com

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Elması Çalmak, popüler Henry Stickmin oyun serisinin üçüncü bölümüdür. Henry Stickmin'in bir müzeye girmesine ve bir elmas soygunu gerçekleştirmesine yardım edin. Elmas almanın riskli yöntemlerinden birini seçin ve eylemlerinizin sonuçlarını izleyin. Bu işaretle ve tıkla macerası sizi bir mücevher hırsızının yerine koyuyor. Soygun sürecinin her adımında tehlikeli kararlar vermelisiniz. Elmaslardan kurtulmak için doğru eylemleri seçin! Artık ücretsiz çevrimiçi oynamak için tüm Henry Stickman oyunlarını Poki'de bulabilirsiniz. Nesnelerle etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Stealing the Diamond, Puffballs United tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi Henry Stickmin oyunlarını Poki'de oynayın: Bankayı Kırmak, Hapishaneden Kaçmak, Zeplinlere Sızmak ve Kompleksten Kaçmak

Web Sitesi: poki.com

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