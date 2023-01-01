Infiltrating the Airship

Zeplin Sızmak, popüler Henry Stickmin oyun serisinin dördüncü bölümüdür. Gökyüzündeki ölümcül bir görev sırasında başarısız olmamaya çalışın! Zeplin'e sızmak, ölüm kalım durumlarında riskli kararlar almaya cesaret etmenizi sağlar. Kulaklığı, gülleyi, kıskaçlı silahı veya yapışkan eli seçerek başlayacaksınız. Her sahne ölmenin yeni bir yolunu sunuyor. Olası tüm sonları zaten hesapladınız mı? Artık ücretsiz çevrimiçi oynamak için tüm Henry Stickman oyunlarını Poki'de bulabilirsiniz. Nesnelerle etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Airship'e Infiltrating, Puffballs United tarafından oluşturuldu. Diğer efsanevi Henry Stickmin oyunlarını Poki'de oynayın: Bankayı Kırmak, Hapishaneden Kaçmak, Elması Çalmak ve Kompleksten Kaçmak

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