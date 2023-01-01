Escaping the Prison

Hapishaneden Kaçış, Henry Stickmin'in miras serisinin ikinci bölümüdür. Amacınız yakalanmadan gardiyanları geçmektir. Oyunun her aşamasında çeşitli araçlar arasından seçim yapabilirsiniz: Dosya, Cep Telefonu, Matkap, NrG İçecek, Işınlayıcı ve Roketatar. Eğer tüm doğru seçimleri yaparsanız, hayatta kalabilirsiniz! Olası tüm sonları zaten hesapladınız mı? Topal Yoldan, Sinsi Yoldan veya Badass Yolundan kaçabilirsin! Artık ücretsiz çevrimiçi oynayabileceğiniz tüm Henry Stickman oyunlarını Poki'de bulabilirsiniz. Nesnelerle etkileşim kurmak için farenin sol düğmesini kullanın. Muhafızları geçmek için her seviyedeki çeşitli araçlardan yararlanın. Hapishaneden Kaçış, Puffballs United tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi Henry Stickmin oyunlarını Poki'de oynayın: Bankayı Kırmak, Elması Çalmak, Zeplin Sızmak ve Kompleksten Kaçmak

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