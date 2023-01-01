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Fleeing the Complex

Fleeing the Complex

poki.com

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Fleeing the Complex, Henry Stickmin'in miras serisinin beşinci ve son oyunudur. Bu oyunda amacınız Henry Stickmin'in B Hücresinden kaçmasına yardım etmektir! Muhafızların yanından gizlice geçmeyi, kontrol noktalarını aşmayı veya bir silah kapıp savaşmayı seçebilirsiniz. Kamyonun anahtarlarını bulun ve uzaklaşın! Artık ücretsiz çevrimiçi oynamak için tüm Henry Stickman oyunlarını Poki'de bulabilirsiniz. Nesnelerle etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Fleeing the Complex, Puffballs United tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer efsanevi Henry Stickmin oyunlarını oynayın: Bankayı Kırmak, Hapishaneden Kaçmak, Elması Çalmak ve Zeplin Sızmak

Web Sitesi: poki.com

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