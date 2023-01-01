Vivaldi Webmail
webmail.vivaldi.net
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vivaldi Webmail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: vivaldi.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Vivaldi Webmail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
STRATO Webmail
webmail.strato.com
OVHcloud Mail
ovh.com
OnMail
mail.onmail.com
Hostinger Webmail
mail.hostinger.com
Zagomail
app.zagomail.com
Dinahosting Webmail
dinahosting.email
IONOS Webmail
mail.ionos.com
Rediffmail
mail.rediff.com
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
MailReach
app.mailreach.co
MuxEmail
app.muxemail.com
CTemplar
mail.ctemplar.com