Userlike

userlike.com

Userlike, Almanya'da müşteri mesajlaşma ve destek otomasyonu için lider yazılım çözümüdür. Şirketlerin farklı kanallardan mesajları tek bir merkezi gelen kutusunda almasına olanak tanıyan birleşik bir mesajlaşma çözümüdür. Web sitesi sohbeti, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve daha fazlası aracılığıyla alınan tüm istekler doğrudan Userlike'nin Mesaj Merkezine ulaşır. Userlike, potansiyel müşteri oluşturmak ve müşterileri takip etmek için modern bir web sitesi mesajlaşma programı sunar. Müşteri hizmetleri ekipleri sesli mesajlar, canlı çeviriler ve akıllı yönlendirme gibi profesyonel hizmet özellikleriyle desteklenmektedir. Karmaşık talepler için servis temsilcileri, sohbetten ekran paylaşımını da içeren tarayıcı tabanlı video görüşmesine kolaylıkla geçiş yapabilir. Userlike'nin Yapay Zeka Otomasyon Merkezi ile dijital müşteri hizmetlerinizin yaklaşık %70'ini otomatikleştirmek için yalnızca birkaç adımda yapay zeka destekli sohbet robotları, akıllı SSS sayfaları ve etkileşimli iletişim formları oluşturabilirsiniz. Daha da iyi sonuçlar için, dünyanın en güçlü büyük dil modelinin becerilerini müşteri desteğinize ekleyen GTP-4 entegrasyonumuzu seçin. Bu, chatbot'un bilgi tabanınızdaki yanıtları yaratıcı bir şekilde birleştirmesine ve müşterilere kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasına olanak tanır. Yapay zeka destek botu, takip eden soruların kategorize edilmesi ve doğru şekilde yanıtlanması için sohbet içeriğini bile hatırlar. Userlike'nin sohbet robotu API'si aynı zamanda mevcut sohbet robotlarınızı yazılıma entegre etmenize de olanak tanır. Userlike 10 yılı aşkın bir süre önce kurulduğundan beri veri koruması her zaman en önemli öncelik olmuştur. Tüm veriler Alman sunucularında güvenli bir şekilde saklanıyor ve Userlike'ı GDPR uyumlu bir müşteri mesajlaşma çözümü haline getiriyor. Userlike, güvenli veri altyapısı ve özel özellikleriyle müşterileriniz, çalışanlarınız ve şirketinizin tamamı için veri koruma ve güvenliğini garanti eder. Userlike, yazılımın esnek olması ve ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uyum sağlaması nedeniyle her ölçekteki şirket için uygundur. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra Toyota ve Hermes gibi büyük şirketler de halihazırda Userlike'ye güveniyor.