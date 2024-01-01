Shadow Drive

Shadow Drive

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Web Sitesi: shadow.tech

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Shadow Drive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bulut depolama alanınız, dosyalarınız, kurallarınız. Avrupa yapımı ve barındırılan bulut depolama çözümümüz Shadow Drive sayesinde dosyalarınızı gizli ve güvende tutun. Artık piyasadaki en düşük fiyatlı, gizlilik odaklı disk.
Kategoriler:
Productivity
Bulut Depolama Hizmetleri

Web Sitesi: shadow.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shadow Drive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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google.com

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iCloud

icloud.com

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iCloud Drive

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MEGA

mega.io

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

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TeleDrive

teledriveapp.com

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Amazon Drive

amazon.com

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Yandex Disk

disk.yandex.com

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iCloud Beta

beta.icloud.com

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Exoscale

Exoscale

exoscale.com

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koofr.net

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FEX.NET

fex.net

Google Drive

Google Drive

google.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Internxt

Internxt

internxt.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Puter

Puter

puter.com

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