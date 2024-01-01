RoboHead

RoboHead

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Web Sitesi: robohead.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde RoboHead çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RoboHead, ekiplerin çalışanlarına, son teslim tarihlerine ve yaratıcı çıktılara odaklanmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama ve yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımı çözümüdür. RoboHead harika işler yaratmak için ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerde sahiptir: programlar, bütçeler, teslimatlar, çevrimiçi provalar, anketler, raporlar, varlık yönetimi ve daha fazlası.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: robohead.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, RoboHead ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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