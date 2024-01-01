Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İnşaat projelerini daha etkili bir şekilde planlamak ve planlamak için SaaS. Sahadaki planlama iş akışını iyileştirmek ve projeleri zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim etmek için Master Schedule, Lookahead ve Weekly Planlarınızı tek bir programda oluşturmanıza ve bağlamanıza olanak tanıyan tek platform.

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