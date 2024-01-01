LocalMed

LocalMed

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Web Sitesi: localmed.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LocalMed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Diş hekimliği muayenehaneleri için tasarlanmış tek gerçek zamanlı, çevrimiçi planlama platformu olan LocalMed ile diş hekimi randevularını bulun, planlayın ve hatırlayın.

Web Sitesi: localmed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LocalMed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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