LoopUp

LoopUp

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Web Sitesi: loopup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde LoopUp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LoopUp, kurumsal kullanıcılar için gerekli güvenliği sağlarken, yüksek kaliteli uzaktan toplantılara ev sahipliği yapmayı kolaylaştıran birinci sınıf bir konferans görüşmesi çözümüdür. Eğitim gerekmez. Dünya çapında 7.000'den fazla işletme, günlük konferans görüşmelerinden yüksek görünürlüklü etkinliklere kadar önemli uzaktan toplantılar için LoopUp'a güveniyor. Müşteriler arasında Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance ve BMJ bulunmaktadır. Dünya genelinde 17 lokasyondan müşteri tabanımıza destek sağlıyoruz.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: loopup.com

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Whereby

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Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

dscout

dscout

dscout.com

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