Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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LoopUp, kurumsal kullanıcılar için gerekli güvenliği sağlarken, yüksek kaliteli uzaktan toplantılara ev sahipliği yapmayı kolaylaştıran birinci sınıf bir konferans görüşmesi çözümüdür. Eğitim gerekmez. Dünya çapında 7.000'den fazla işletme, günlük konferans görüşmelerinden yüksek görünürlüklü etkinliklere kadar önemli uzaktan toplantılar için LoopUp'a güveniyor. Müşteriler arasında Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance ve BMJ bulunmaktadır. Dünya genelinde 17 lokasyondan müşteri tabanımıza destek sağlıyoruz.

Web Sitesi: loopup.com

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