Yandex Calendar

Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.

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