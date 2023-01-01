WebCatalog
Infomaniak Calendar

Infomaniak Calendar

calendar.infomaniak.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomaniak Calendar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha fazla etkinliği unutmayın. Planlamaktan çok eyleme zaman ayırın. Akıllı, kullanımı kolay takvimimiz daha hızlı çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve cihazlarınıza ve çevrimiçi araçlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Web Sitesi: infomaniak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomaniak Calendar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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