Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Venue çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Geniş ölçekte iletişim sorunu çözüldü. Venue, hızla büyüyen ekiplerin tüm oturumları, web seminerlerini ve önemli ekip etkinliklerini tek bir yerde barındırmasını, organize etmesini ve paylaşmasını kolaylaştırır.

Web Sitesi: venue.live

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