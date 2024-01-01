Venue

Venue

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: venue.live

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Venue çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geniş ölçekte iletişim sorunu çözüldü. Venue, hızla büyüyen ekiplerin tüm oturumları, web seminerlerini ve önemli ekip etkinliklerini tek bir yerde barındırmasını, organize etmesini ve paylaşmasını kolaylaştırır.

Web Sitesi: venue.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, Venue ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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