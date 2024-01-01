Callbridge

Callbridge

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Web Sitesi: callbridge.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KİŞİSEL TOPLANTIDAN SONRAKİ EN İYİ ŞEY En gelişmiş akıllı teknolojiyi yüksek tanımlı video ve ses ile birleştiren Callbridge, bir konferans görüşmesinden çok bir tartışma kolaylaştırıcısı gibi davranır. Callbridge, toplantınızda sekreteriniz olarak hareket eder, konuklarınıza hatırlatma yapar, notlar alır ve özetleri ve materyalleri yayınlar. Toplantılarınız önemlidir; Callbridge onlara bu şekilde davranmanızı sağlar.
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: callbridge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Callbridge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

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Whereby

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Element

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usesynth.com

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Circleback

circleback.ai

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