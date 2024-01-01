KİŞİSEL TOPLANTIDAN SONRAKİ EN İYİ ŞEY En gelişmiş akıllı teknolojiyi yüksek tanımlı video ve ses ile birleştiren Callbridge, bir konferans görüşmesinden çok bir tartışma kolaylaştırıcısı gibi davranır. Callbridge, toplantınızda sekreteriniz olarak hareket eder, konuklarınıza hatırlatma yapar, notlar alır ve özetleri ve materyalleri yayınlar. Toplantılarınız önemlidir; Callbridge onlara bu şekilde davranmanızı sağlar.

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