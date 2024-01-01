MemoriaCall

MemoriaCall

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Web Sitesi: memoriacall.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MemoriaCall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zoom gibi eski ürünlerden farklı olarak MemoriaCall'ın uygulama içi Toplantı Zekası özellikleri, kullanıcıların çok düşük bir maliyetle toplantılarla etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratıyor. MemoriaCall ile toplantınızla ilgili herhangi bir soruyu sormanız yeterlidir; saniyeler içinde doğru bir yanıt alırsınız. Artık ofiste veya hareket halindeyken manuel not almaya veya ayrıntıları kaçırmanıza gerek yok. MemoriaCall, kullanıcıların toplantılarını otomatik olarak sesli olarak metne dönüştürür, yapay zeka destekli özetlemeler sağlar ve hatta akıllı toplantı asistanı olarak görev yapar. Uygulama içi dosya paylaşımı, arşivler ve gelişmiş arama yetenekleri sayesinde tüm kullanıcıların toplantı bilgileri parmaklarının ucunda. Kusursuz entegrasyonu deneyimleyin ve kazancınıza yılda 1000'lerce üretkenlik saati ekleyerek kuruluşunuzun karlılığını artırın.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: memoriacall.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MemoriaCall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

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Whereby

Whereby

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Element

Element

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