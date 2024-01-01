Zoom gibi eski ürünlerden farklı olarak MemoriaCall'ın uygulama içi Toplantı Zekası özellikleri, kullanıcıların çok düşük bir maliyetle toplantılarla etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratıyor. MemoriaCall ile toplantınızla ilgili herhangi bir soruyu sormanız yeterlidir; saniyeler içinde doğru bir yanıt alırsınız. Artık ofiste veya hareket halindeyken manuel not almaya veya ayrıntıları kaçırmanıza gerek yok. MemoriaCall, kullanıcıların toplantılarını otomatik olarak sesli olarak metne dönüştürür, yapay zeka destekli özetlemeler sağlar ve hatta akıllı toplantı asistanı olarak görev yapar. Uygulama içi dosya paylaşımı, arşivler ve gelişmiş arama yetenekleri sayesinde tüm kullanıcıların toplantı bilgileri parmaklarının ucunda. Kusursuz entegrasyonu deneyimleyin ve kazancınıza yılda 1000'lerce üretkenlik saati ekleyerek kuruluşunuzun karlılığını artırın.

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