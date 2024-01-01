Edworking ekibiniz ve çalışmalarınız için bir platformdur. Ekipler için uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, resimleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve yalnızca benzersiz bir abonelik. Ekipler işi koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, ekipleriyle işbirliği yapmak için görev yönetimi için Trello ve Jira, iletişim için Slack ve Zoom veya dosya aktarımı için Dropbox ve Drive gibi birçok platformu kullanmaktan yalnızca Edworking'e geçiş yaptılar. Bu artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingapp

Web Sitesi: edworking.com

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