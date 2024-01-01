Edworking

Edworking

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Web Sitesi: edworking.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Edworking çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Edworking ekibiniz ve çalışmalarınız için bir platformdur. Ekipler için uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, resimleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve yalnızca benzersiz bir abonelik. Ekipler işi koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, ekipleriyle işbirliği yapmak için görev yönetimi için Trello ve Jira, iletişim için Slack ve Zoom veya dosya aktarımı için Dropbox ve Drive gibi birçok platformu kullanmaktan yalnızca Edworking'e geçiş yaptılar. Bu artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingapp
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: edworking.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Edworking ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

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Bitrix24

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