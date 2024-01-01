Conclude, şirketlerin işbirliğini artırmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Çift yönlü sohbet için Slack ve Microsoft Teams'e bağlanmak için Conclude Link'i kullanın veya Slack'te destek bildirimlerini, sorunları, olayları ve daha fazlasını yönetmek için Conclude İş Akışlarını kullanın. 👉 Sonuç Bağlantısı: Ekipler arası işbirliğini geliştirmek için Slack ve Microsoft Teams'i bağlayın. Çift yönlü senkronizasyon sayesinde ekipler tercih ettikleri mesajlaşma platformundan çalışabilir. Dosyaları paylaşın ve senkronize edin, mesajları düzenleyin ve silin, iş arkadaşlarınızdan @bahsedin, konuşmaları 60'a kadar dile ve daha fazlasına otomatik olarak çevirin. ✓ Mesaj gönderin ve alın ✓ Mesajları düzenleyin ve silin ✓ Zincirli mesajlar ✓ Meslektaşlarınızdan @bahsedin ✓ 60 dilde çeviri ✓ Emojiler (metin olarak) ✓ Zengin metin formatı ✓ Dosya paylaşımı ve senkronizasyon – Kişinin durumu (yakında) – Senkronize tepkiler (yakında) yakında) 👉 İş Akışlarını Sonlandırın: yardım masanızı Slack'e getirin. Destek bildirimlerini, sorunları ve olayları yönetin. 60 dilde çeviriyi destekleyen bir menü ile biletleri özetlemek ve otomatik olarak açmak için yapay zeka destekli entegrasyonları kullanın. Her yeni aktivite özel bir Slack kanalı açar, böylece iletişim yapılandırılır ve odaklanır. İşlem tamamlandıktan sonra kanal arşivlenir ancak Kontrol Panelinde kalıcı olarak kayıtlı kalır. Ekipler ayrıca önemli MTTx ölçümlerini Analizler sekmesinde bulabilir. Bu ürün Jira ile entegre olur. Conclude'u Slack çalışma alanınıza yükledikten sonra: ✓ İş akışı uygulamasını tercih ettiğiniz kanala yükleyin (ör. #support) ✓ Uygulamayı başlatın ve yeni bir etkinlik (bilet, sorun veya olay) oluşturun ✓ Bazı ayrıntılar ekleyin, önem derecesini ayarlayın (isteğe bağlı) ve bir sahip atayın ✓ Ekipleri veya kişileri özel etkinlik kanalını görüntülemeye davet edin ✓ Güncellemeleri farklı paydaşlara iletin ✓ Olayı sonlandırın; bilgiler arşivlenir ancak Kontrol Panelinde saklanır

Web Sitesi: conclude.io

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