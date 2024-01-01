Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve işbirliğini artırmak için DemoHop'u kullanan büyük şirketlerimiz var. Gerçek şu ki Teams veya Zoom gibi günlük toplantı araçları, insanların birbirleriyle tanışmasına, uzmanların belirlenmesine veya fikirlerin yayılmasına yardımcı olma konusunda pek iyi değil. DemoHop, 1) teknoloji yatırım yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak, 2) yenilikleri ve en iyi uygulamaları yaymak ve 3) Çalışanlara Enerji Vermek için dünyanın önde gelen teknoloji ekiplerine güç verir. Bunu yapmak için DemoHop'un sihri, insanlara kendileri için en önemli konulara zaman harcama fırsatı veren, katılımcının kendi maceranı seçeceği formatta yatıyor. Bu, DemoHop'a yüksek bir 80 NPS veren katılımcılarla son derece ilgi çekici bir işbirliği yaratır! DemoHop etkinliklerinin kurulumu kolaydır, yüzlerce veya binlerce çalışana ölçeklenebilir ve beklenen tüm güvenlik ve raporlama yetenekleriyle kuruluş için tasarlanmıştır. Hepsinden iyisi, DemoHop yalnızca dörtte birlik bir olay değil, aynı zamanda teknoloji ekibinin kültürünün önemli bir parçası ve tüm yıl boyunca herkes için değerli bir kaynak haline geliyor.

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