DemoHop

DemoHop

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Web Sitesi: demohop.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DemoHop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve işbirliğini artırmak için DemoHop'u kullanan büyük şirketlerimiz var. Gerçek şu ki Teams veya Zoom gibi günlük toplantı araçları, insanların birbirleriyle tanışmasına, uzmanların belirlenmesine veya fikirlerin yayılmasına yardımcı olma konusunda pek iyi değil. DemoHop, 1) teknoloji yatırım yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak, 2) yenilikleri ve en iyi uygulamaları yaymak ve 3) Çalışanlara Enerji Vermek için dünyanın önde gelen teknoloji ekiplerine güç verir. Bunu yapmak için DemoHop'un sihri, insanlara kendileri için en önemli konulara zaman harcama fırsatı veren, katılımcının kendi maceranı seçeceği formatta yatıyor. Bu, DemoHop'a yüksek bir 80 NPS veren katılımcılarla son derece ilgi çekici bir işbirliği yaratır! DemoHop etkinliklerinin kurulumu kolaydır, yüzlerce veya binlerce çalışana ölçeklenebilir ve beklenen tüm güvenlik ve raporlama yetenekleriyle kuruluş için tasarlanmıştır. Hepsinden iyisi, DemoHop yalnızca dörtte birlik bir olay değil, aynı zamanda teknoloji ekibinin kültürünün önemli bir parçası ve tüm yıl boyunca herkes için değerli bir kaynak haline geliyor.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: demohop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DemoHop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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Canvas E-zigurat

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Zoho Connect

Zoho Connect

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Contentful

Contentful

contentful.com

HiBob

HiBob

hibob.com

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Gather

Gather

gather.town

Yalla

Yalla

yalla.team

Nulab

Nulab

nulab.com

Schoology

Schoology

schoology.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

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