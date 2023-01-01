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Indiegogo

Indiegogo

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Teknoloji ve tasarımdaki yenilikler yaygınlaşmadan önce kitle fonlaması yapın ve hayallerini hayata geçirmek için çalışan girişimcileri destekleyin.

Web Sitesi: indiegogo.com

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