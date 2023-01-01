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Kickstarter

Kickstarter

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Web Sitesi: kickstarter.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kickstarter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kickstarter yaratıcı projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak için var. Film, müzik, sanat, tiyatro, oyunlar, çizgi romanlar, tasarım, fotoğrafçılık ve daha fazlasının evi.

Web Sitesi: kickstarter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kickstarter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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