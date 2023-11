Приложение Wolfgang’s Music — это новейший и лучший способ получить доступ к крупнейшей в мире коллекции концертных записей на вашем мобильном устройстве. Ознакомьтесь с нашими тщательно составленными концертами и плейлистами с участием величайших исполнителей рока, джаза, кантри, блюза, фолка, поп-музыки, хард-рока, альтернативы, хип-хопа, металла, инди и многих других за последние 65 лет. Лишь неполный список исполнителей включает AC/DC, Allman Brothers Band, Арету Франклин, Alabama Shakes, BB King, The Band, The Beach Boys, Билла Эванса, Билли Джоэла, Боба Дилана, Боба Марли, Карли Саймон, Чарльза Мингуса, Чикаго. , Чак Берри, Гражданские войны, Столкновение, Лекарство, Крем, Дэйв Брубек, Дэвид Боуи, Доус, Дирхантер, Динозавр мл., Диззи Гиллеспи, Док Уотсон, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд, Эллиот Смит, Элвис Костелло, Эммилу Харрис , Эрик Клэптон, Флитвуд Мак, Гэри Кларк мл., Джин Крупа, Генезис, Джордж Стрейт, Джордж Джонс, Grateful Dead, Green Day, Херби Хэнкок, Айс Кьюб, Iron Maiden, Джеймс Тейлор, Jefferson Airplane, Джими Хендрикс, Джо Кокер, Джон Колтрейн, Джон Леннон, The Kinks, Kiss, Крис Кристофферсон, Lightin' Hopkins, Линда Ронштадт, Лоретта Линн, Лос Лобос, Лу Рид, Луи Армстронг, The Lumineers, Lynyrd Skynyrd, Mahavishnu Orchestra, Megadeth, Мерл Хаггард, Metallica, Майлз Дэвис, Моуз Эллисон, Motorhead, Мадди Уотерс, Мамфорд и сыновья, Нил Янг, Оззи Осборн, Пол Маккартни, Пол Саймон, Pink Floyd, The Police, Prince, Queen, R.E.M., Radiohead, The Ramones, Рэй Чарльз, The Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, The Roots, Run DMC, Rush, Salt-N-Pepa, Сантана, Сара Вон, The Sex Pistols, Шерил Кроу, Стили Дэн, Стив Миллер, Стиви Рэй Вон, Стиви Уандер, Talking Heads, Тэмми Винетт , Тито Пуэнте, Том Уэйтс, Тони Беннетт, Тори Эймос, Tower of Power, Тай Сигал, Ван Моррисон, Уоррен Зивон, Weather Report, The Who, Wilco, Уилли Нельсон, Yes, ZZ Top. Зарегистрируйтесь, чтобы получать неограниченное потоковое вещание, пользовательские плейлисты и избранное, а также многое другое через приложение.

Веб-сайт: wolfgangs.com

