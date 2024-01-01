Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для идентификации посетителей - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Компании используют программное обеспечение для идентификации посетителей для создания профилей людей, посещающих их веб-сайты, с целью превратить их в клиентов. В отличие от многих решений для дизайна и управления веб-сайтами, которые просто предоставляют статистические данные, такие как количество посетителей и количество посещений, им не хватает подробной информации о профиле посетителей веб-сайта. Программное обеспечение для идентификации посетителей устраняет этот пробел, предоставляя продавцам важную информацию о посетителях веб-сайта, позволяя им конвертировать этих посетителей в потенциальных клиентов. Маркетологи также могут использовать программное обеспечение для идентификации посетителей, чтобы повысить точность таргетинга контента на посетителей веб-сайта.