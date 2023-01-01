Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. решение, которое выглядит профессионально, легко настраивается и приятно использовать. Teamgo прост в использовании для посетителей и сотрудников, имеет широкие возможности настройки и предлагает вход в систему для посетителей и сотрудников, печать бейджей, предварительную регистрацию и регистрацию гостей и Приветствуйте своих посетителей с помощью передового опыта входа в систему, которому доверяют McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, правительства, школы, некоммерческие организации и тысячи других рабочих мест, чтобы безопасно и эффективно встречать миллионы гостей каждый год. - Повышенная безопасность людей и мест. Соответствие нормативным требованиям. Отслеживание потоков людей, входящих и выходящих из ваших объектов. Управление чрезвычайными ситуациями. Ценные отчеты и аналитические данные. Создано для посетителей, сотрудников, подрядчиков и многого другого! Полностью безопасный и полностью управляемый из облака, а также множество функций, которые помогут вам сэкономить время и сократить накладные расходы на содержание офиса, начиная со стойки регистрации. Лучшие первые впечатления в прошлом Teamgo — это цифровое, дальновидное решение, разработанное для людей. Создайте упрощенный процесс входа в систему, который будет быстрым и запоминающимся. Повысьте безопасность и осведомленность. Сообщите своим сотрудникам, кто прибыл к ним в гости, отправьте имена и фотографии посетителей, чтобы они могли поприветствовать их лично и профессионально. Узнайте, кто находится на объекте, почему и где они могут находиться, с помощью отчетов в режиме реального времени. Новая эффективность вашего рабочего места. Сократите отходы и затраты, связанные с печатью и архивированием книг и пропусков посетителей. Ускорьте время прибытия и мгновенно связывайте посетителей с хозяевами. Соблюдайте ваши требования соответствия Соблюдение требований — это все для Teamgo. Собирайте и контролируйте свои данные с помощью мощных функций, включая полный GDPR и инструменты управления данными. Teamgo разработана с учетом требований соответствия требованиям и безопасности людей и рабочих мест, включая GDPR, ITAR, FSMA, PCI и другие… ПОЛНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ TEAMGO. ** Технические требования ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro с iOS версии 10+. Требуется сеть Wi-Fi или сотовые данные. Для работы этой услуги вам потребуется подключение к сети/Интернету. ** Помощь и поддержка ** Посетите наш веб-сайт, чтобы получить общие вопросы, документацию и поддержку. Мы здесь, чтобы помочь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с характеристиками продукта и вопросами продаж.

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