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Teamgo

Teamgo

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Веб-сайт: teamgo.co

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Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. решение, которое выглядит профессионально, легко настраивается и приятно использовать. Teamgo прост в использовании для посетителей и сотрудников, имеет широкие возможности настройки и предлагает вход в систему для посетителей и сотрудников, печать бейджей, предварительную регистрацию и регистрацию гостей и Приветствуйте своих посетителей с помощью передового опыта входа в систему, которому доверяют McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, правительства, школы, некоммерческие организации и тысячи других рабочих мест, чтобы безопасно и эффективно встречать миллионы гостей каждый год. - Повышенная безопасность людей и мест. Соответствие нормативным требованиям. Отслеживание потоков людей, входящих и выходящих из ваших объектов. Управление чрезвычайными ситуациями. Ценные отчеты и аналитические данные. Создано для посетителей, сотрудников, подрядчиков и многого другого! Полностью безопасный и полностью управляемый из облака, а также множество функций, которые помогут вам сэкономить время и сократить накладные расходы на содержание офиса, начиная со стойки регистрации. Лучшие первые впечатления в прошлом Teamgo — это цифровое, дальновидное решение, разработанное для людей. Создайте упрощенный процесс входа в систему, который будет быстрым и запоминающимся. Повысьте безопасность и осведомленность. Сообщите своим сотрудникам, кто прибыл к ним в гости, отправьте имена и фотографии посетителей, чтобы они могли поприветствовать их лично и профессионально. Узнайте, кто находится на объекте, почему и где они могут находиться, с помощью отчетов в режиме реального времени. Новая эффективность вашего рабочего места. Сократите отходы и затраты, связанные с печатью и архивированием книг и пропусков посетителей. Ускорьте время прибытия и мгновенно связывайте посетителей с хозяевами. Соблюдайте ваши требования соответствия Соблюдение требований — это все для Teamgo. Собирайте и контролируйте свои данные с помощью мощных функций, включая полный GDPR и инструменты управления данными. Teamgo разработана с учетом требований соответствия требованиям и безопасности людей и рабочих мест, включая GDPR, ITAR, FSMA, PCI и другие… ПОЛНЫЙ СПИСОК ФУНКЦИЙ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ TEAMGO. ** Технические требования ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro с iOS версии 10+. Требуется сеть Wi-Fi или сотовые данные. Для работы этой услуги вам потребуется подключение к сети/Интернету. ** Помощь и поддержка ** Посетите наш веб-сайт, чтобы получить общие вопросы, документацию и поддержку. Мы здесь, чтобы помочь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с характеристиками продукта и вопросами продаж.

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Веб-сайт: teamgo.co

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Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

User.com

User.com

user.com

Lead Forensics

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leadforensics.com

Customers.ai

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