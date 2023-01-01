WebCatalog
EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для EasyDMARC в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваша умная платформа отчетности и мониторинга DMARC. Обеспечьте безопасность на уровне домена и доставляемость электронной почты с помощью сервисов DMARC, SPF, DKIM и BIMI от EasyDMARC.

Веб-сайт: easydmarc.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением EasyDMARC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Warmy

Warmy

warmy.io

Runbox

Runbox

runbox.com

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

Sentry

Sentry

sentry.io

DMARCLY

DMARCLY

dmarcly.com

InboxReady

InboxReady

emailonacid.com

Hakimo

Hakimo

hakimo.ai

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

Emailinspector

Emailinspector

emailinspector.io

Dotster

Dotster

dotster.com

Drata

Drata

drata.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности