Complianz

Complianz

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Веб-сайт: complianz.io

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Complianz.io — это комплексное решение для обеспечения соответствия требованиям, призванное помочь владельцам веб-сайтов разобраться в сложностях законов о конфиденциальности, в частности Общего регламента защиты данных (GDPR) в Европейском Союзе и Калифорнийского закона о конфиденциальности потребителей (CCPA) в США. Complianz.io предлагает инструменты и услуги, помогающие владельцам веб-сайтов достигать и поддерживать соблюдение этих правил, обеспечивая защиту конфиденциальности и данных пользователей. Ключевая особенность: * Управление согласием на использование файлов cookie: Complianz.io предоставляет владельцам веб-сайтов инструменты для управления уведомлениями и политиками о согласии на использование файлов cookie в соответствии с GDPR и другими правилами конфиденциальности. Сюда входят настраиваемые баннеры файлов cookie, сканирование файлов cookie и регистрация согласий. * Генератор политики конфиденциальности: Платформа предлагает генератор политики конфиденциальности, который помогает владельцам веб-сайтов создавать и настраивать политику конфиденциальности с учетом их конкретного веб-сайта и юридических требований. * Соглашения об обработке данных (DPA): Complianz.io облегчает создание и управление соглашениями DPA между владельцами веб-сайтов и сторонними поставщиками услуг, как того требует GDPR. * Сканирование согласия на использование файлов cookie: Complianz.io проводит автоматическое сканирование веб-сайтов для выявления и классификации файлов cookie и трекеров, помогая владельцам веб-сайтов понять свои обязательства по использованию файлов cookie и соблюдению требований. * Таргетинг по геолокации: платформа предлагает таргетинг по геолокации для отображения настроенных баннеров файлов cookie и уведомлений о конфиденциальности в зависимости от местоположения посетителя, обеспечивая соблюдение местных законов о конфиденциальности. * Панель управления соответствием: Complianz.io предоставляет владельцам веб-сайтов централизованную панель управления, позволяющую отслеживать статус соответствия, управлять настройками согласия и получать доступ к документации по обеспечению соответствия. * Регулярные обновления. Платформа всегда в курсе изменений в правилах конфиденциальности, предоставляя регулярные обновления и функции для обеспечения постоянного соответствия меняющимся законодательным требованиям. * Экспертная поддержка: Complianz.io предлагает экспертную поддержку и рекомендации, которые помогут владельцам веб-сайтов решить проблемы соответствия, вопросы и потребности в настройке. В целом, Complianz.io — это ценный ресурс для владельцев веб-сайтов, стремящихся разобраться в сложном ландшафте правил конфиденциальности, предоставляющий комплексные инструменты и поддержку для достижения и поддержания соответствия GDPR, CCPA и другим соответствующим законам.

Веб-сайт: complianz.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Complianz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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