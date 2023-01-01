IPFingerprint — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое дает вам возможность конвертировать неизвестных веб-посетителей в бизнес. IPFingerprint определит компании, которые просматривают ваш веб-сайт, и покажет вам страницы, услуги или продукты, которые они просматривают. Он также расскажет вам, как эти посетители нашли ваш сайт и, если через Google Ads, какие фразы они использовали, чтобы попасть на него. Больше бизнеса ведет в вашу воронку без увеличения маркетингового бюджета! Краткое изложение того, что вам сообщает IPFingerprint… Идентификатор компании и контактные данные. Источник посетителя (Google, ссылка на кампанию, Facebook, Google Ads и т. д.) Просмотры страниц и продолжительность посещения. Деловые и индивидуальные адреса электронной почты.

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Веб-сайт: ipfingerprint.com

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