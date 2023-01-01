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Fastbase

Fastbase

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Веб-сайт: fastbase.com

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Fastbase — компания, занимающаяся веб-аналитикой и базами данных, которая предлагает растущий набор инструментов для поддержки B2B-маркетинга и продаж. Fastbase была основана в 2014 году, а в июне 2016 года Fastbase запустила Fastbase WebLeads, дополнение к Google Analytics, которое идентифицирует компании, посещающие ваш сайт. Fastbase WebLeads — это инструмент отслеживания веб-посетителей для Google Analytics, который позволяет вам обнаруживать компании и организации, проявляющие интерес к вашему бизнесу, информацию, которую они ищут, и страницы, которые они просматривали. Сочетание данных сравнительного анализа и встроенного веб-мониторинга потенциальных клиентов в приложении Fastbase SaaS дает истинное понимание цифровой аудитории. Зарегистрироваться и начать использовать Fastbase WebLeads очень просто, войдя в систему с учетной записью Google Analytics и согласившись, что Fastbase может получить доступ к данным аналитики Google. При первом использовании приложения Fastbase Fastbase извлекает лиды из вашей аналитической учетной записи, а затем начинает их обрабатывать. В главном меню есть поиск лидов и фильтр местоположений. Основные виды: - Статистика - Новые лиды - Веб-лиды - Горячие лиды - Лиды Google Ads - Показать карту Опция «Статистика» действительно полезна для получения снимка недавней активности — показа наиболее активных посетителей и их сегментации по отраслям и странам. , хотя использование опции «Карта» также является полезным способом мгновенно увидеть, где находятся ваши посетители по всему миру. Большинство опций говорят сами за себя. Fastbase WebLeads предназначен для привлечения потенциальных клиентов в сфере B2B. Вы можете создавать фильтры (посетители из определенной страны, посетители, просмотревшие определенную страницу и т. д.) и экспортировать их в таблицы Excel и Google.

Категории:

Business
Visitor Identification Software

Веб-сайт: fastbase.com

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Freshsales

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IPinfo

IPinfo

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Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Signals

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