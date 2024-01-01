Программное обеспечение для управления котировками - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления ценами является ключевым компонентом цикла продаж, предоставляя командам продаж необходимые ресурсы для создания точных, профессионально выглядящих предложений, адаптированных к конкретным потребностям и предпочтениям каждого потенциального клиента или клиента. Он включает в себя ряд функций и функций, направленных на упрощение процесса ценообразования, повышение точности и общей эффективности операций продаж. Ключевая особенность: * Создание предложений: Программное обеспечение позволяет торговым представителям быстро и легко создавать индивидуальные предложения. Обычно он предлагает шаблоны, предварительно утвержденные структуры цен и каталоги продуктов, чтобы облегчить создание точных и последовательных предложений. * Управление каталогом продуктов: программное обеспечение для управления ценами позволяет предприятиям поддерживать централизованное хранилище продуктов, услуг и информации о ценах. Отделы продаж могут легко получать доступ к товарам из каталога и выбирать их при составлении предложений, обеспечивая согласованность и точность цен и предложений продуктов. * Правила конфигурации и ценообразования. Расширенные решения для управления расценками предлагают варианты конфигурации и правила ценообразования для учета сложных структур ценообразования, скидок и рекламных акций. Это гарантирует, что предложения точно отражают согласованные условия, сводя к минимуму ошибки и неточности. * Управление документами: Программное обеспечение предоставляет возможности управления документами, позволяя пользователям хранить, систематизировать и извлекать котировки, предложения и сопутствующие документы в централизованном месте. Это обеспечивает легкий доступ к историческим данным и облегчает соблюдение нормативных требований. * Рабочие процессы сотрудничества и утверждения: Программное обеспечение для управления ценами облегчает сотрудничество между членами команды продаж и другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе ценообразования. Он поддерживает рабочие процессы утверждения, уведомления и оповещения, чтобы обеспечить своевременную проверку и утверждение предложений, устранить узкие места и ускорить циклы продаж. * Интеграция с системами CRM и ERP. Интеграция с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и планирования ресурсов предприятия (ERP) обеспечивает плавную синхронизацию данных и автоматизацию рабочих процессов. Это гарантирует, что информация, связанная с расценками, точно фиксируется и распространяется по всей организации, что повышает прозрачность и согласованность между отделами продаж и другими отделами. * Аналитика и отчетность: Программное обеспечение для управления ценами предоставляет информацию об эффективности предложений, тенденциях продаж и предпочтениях клиентов с помощью функций аналитики и отчетности. Менеджеры по продажам могут отслеживать ключевые показатели, такие как процент выигрышей, соотношение котировок к закрытию и средний размер сделки, чтобы определять области для улучшения и оптимизировать стратегии продаж. Преимущества: * Повышенная эффективность. За счет автоматизации ручных задач и оптимизации рабочих процессов программное обеспечение для управления предложениями сокращает время и усилия, необходимые для создания предложений и управления ими, позволяя отделам продаж сосредоточиться на наиболее важных видах деятельности. * Повышенная точность: централизованные каталоги продуктов, правила ценообразования и параметры конфигурации гарантируют точность и согласованность цен, сводя к минимуму ошибки и несоответствия. * Улучшенное сотрудничество. Функции совместной работы позволяют командам продаж беспрепятственно работать вместе, обмениваться идеями и использовать коллективный опыт для создания привлекательных предложений и увеличения количества заказов. * Более быстрые циклы продаж: Программное обеспечение для управления ценами ускоряет процесс ценообразования, позволяя торговым представителям быстро и эффективно отвечать на запросы клиентов, тем самым ускоряя циклы продаж и увеличивая возможности получения дохода. Подводя итог, можно сказать, что программное обеспечение для управления ценами — это ценный инструмент для предприятий, стремящихся оптимизировать процесс ценообразования, повысить точность и общую эффективность своих операций продаж. Используя его надежные функции и возможности, организации могут предоставлять привлекательные предложения, отвечающие потребностям клиентов и стимулирующие рост продаж.
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Zoho CRM
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Odoo
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Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Proposify
proposify.com
Программное обеспечение для предложений, которое дает руководителям продаж контроль и прозрачность на самом важном этапе процесса продаж. Попробуйте Proposiify бесплатно в течение 14 дней.
SalesRabbit
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FastSpring
fastspring.com
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Coohom
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Quoter
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Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Nusii
nusii.com
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BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
EZLynx
ezlynx.com
Сравнительный рейтинг, Системы управления агентствами (AMS), Дизайн страховых сайтов
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
Minoa
minoa.io
Minoa — это платформа создания ценности, базирующаяся в Сан-Франциско, которая помогает командам продаж создавать бизнес-кейсы, повышающие эффективность продаж и заключающие более крупные сделки. Во времена, когда отделы закупок и финансов тщательно изучают все больше сделок, обеспечение окупаемости...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
DigiFabster
digifabster.com
Как программное обеспечение для оценки затрат может повысить продажи вашего станочного цеха с ЧПУ? Предоставление мгновенных онлайн-цен на станки с ЧПУ помогает механическим цехам приспособиться к меняющимся потребностям своих клиентов. Используйте для внутреннего использования, чтобы сократить врем...
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Apparound
apparound.com
Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевые особенности Apparound: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате, такие к...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
Clientary
clientary.com
Clientary — это полнофункциональное приложение для вашей команды, позволяющее управлять проектами, часами, предложениями, потенциальными клиентами, счетами, платежами, персоналом и клиентами. Хватит бороться с одноразовыми файлами документов, шаблонами и отключенными приложениями. Clientary помогает...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам создать подробный объем проекта за очень короткое время и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Phasio
phas.io
Подарите своим клиентам-производителям атмосферу красной дорожки Обеспечьте индивидуальный подход к каждому клиенту благодаря удобному общению при проектировании продукции и выполнении производственных заказов.
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
ShapeDiver
shapediver.com
Превратите файлы Grasshopper в онлайн-приложения. Безопасно делитесь своими инструментами проектирования с другими, не раскрывая исходный код. Легко встраивайте их на любой веб-сайт через iframe или интегрируйте с вашей любимой платформой электронной коммерции или ERP-системой с помощью различных A...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip расширит возможности творческих способностей ваших клиентов, повысит их вовлеченность и увеличит конверсию с помощью выдающихся возможностей настройки продуктов. Визуальный настройщик продуктов со всеми индивидуальными опциями и вариантами продуктов. Настройщик продуктов Kickflip позволяет ...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.
Propoze
propoze.app
Propoze — это простое в использовании программное обеспечение для управления предложениями, которое позволяет пользователям быстро создавать и делиться торговыми предложениями. Он выделяется среди конкурентов своей простотой и удобством использования. Его конструктор предложений с помощью перетаскив...
Storydoc
storydoc.com
Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps корпоративного уровня. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...