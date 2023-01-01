WebCatalog

uman.ai

uman.ai

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uman.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, presales and consultants and higher productivity overall.

Веб-сайт: uman.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением uman.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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