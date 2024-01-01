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Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Легко создавайте, анализируйте и делитесь картами. Делитесь картами с друзьями, встраивайте карты на веб-сайты и создавайте изображения или PDF-файлы.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Карты и локации для разработчиков. Точные данные о местоположении и мощные инструменты разработчика, которые изменят наше представление о мире.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.

Radar

Radar

radar.com

Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения работы на основе определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Ведущая платформа продаж на местах теперь с геймификацией Геймификация — это революционный набор инструментов, который преобразует данные в значительно улучшенную производительность торговых представителей, повышая способность вашей команды продаж преуспевать на целых 107%. Испытайте это прямо сейч...

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

Создавайте великолепные приложения с помощью API-интерфейсов местоположения TravelTime. Посвящается конфиденциальности данных и точности транспортных данных.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...

Smappen

Smappen

smappen.com

Приложение карты радиуса движения. Smappen — это интерактивная карта, которую можно использовать для создания зон в зависимости от времени в пути. Быстро и легко анализируйте зоны обслуживания, оптимизируйте логистику и подготавливайте местные маркетинговые стратегии.

CARTO

CARTO

carto.com

Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.

Mapline

Mapline

mapline.com

Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аном...

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

API поиска местоположений: поиск мест по всему миру, автозаполнение, местоположение магазина и двустороннее геокодирование для вашего приложения.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — пионер технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозной визуали...

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

Создавайте более разумные и безопасные цифровые возможности с помощью точных данных Интегрируйте GeoIP® и обнаружение онлайн-мошенничества в свои приложения.

Loqate

Loqate

loqate.com

Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местополож...

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и инновационные конечные пользователи внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходим...

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изме...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других наборов контекстных данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...

intuizi

intuizi

intuizi.com

Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и поте...

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территор...

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пр...

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результ...

Combain

Combain

combain.com

С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозапол...

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...

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