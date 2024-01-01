Geokeo is developed from open source data available from various sources like- openstreetmap, geonames, natural earth etc and the geocoding engine takes features from nominatim, pelias etc. Multiple sources are analysed to bring more accurate results and also to improve the coverage of the data.

Категории :

Веб-сайт: geokeo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Geokeo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.