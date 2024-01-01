Questgen — это генератор викторин с искусственным интеллектом, позволяющий генерировать различные виды оценок, такие как вопросы с множественным выбором (MCQ), MCQ с несколькими правильными ответами, вопросы «Верно/Неверно», «Заполнение пропусков», «Вопросы высшего порядка», «Вопросы на соответствие следующим». тесты по таксономии Блума и т. д. в один клик. Вы можете редактировать и вносить изменения в созданный рабочий лист перед его экспортом во многие доступные форматы, такие как PDF, QTI, Moodle XML, CSV, текст и т. д.

Веб-сайт: questgen.ai

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