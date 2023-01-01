Создавайте вопросы за считанные минуты. Генерация вопросов из любого текста Создание отвлекающих факторов Экспорт в Moodle, Kahoot и т. д.

Веб-сайт: question-aid.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QuestionAid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.