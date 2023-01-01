WebCatalog
Nubrain.ai

Nubrain.ai

nubrain.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nubrain.ai в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Универсальный инструментарий для искусственного интеллекта Экономьте время и деньги за счет оптимизации создания контента. Наши умные маленькие роботы могут писать уникальный, релевантный, оптимизированный для SEO текст для широкого спектра применений, генерировать изображения, создавать и диагностировать индивидуальный код и даже отвечать на вопросы!

Веб-сайт: nubrain.ai

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