AltText.ai — это генератор замещающего текста изображений, использующий передовые технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Вы можете создать замещающий текст, используя наш веб-сайт, плагин WordPress, приложение Shopify или интеграцию с популярными платформами CMS. Мы поддерживаем создание альтернативного текста на более чем 130 языках, добавление ключевых слов SEO в ваш альтернативный текст и даже альтернативный текст специализированного продукта электронной коммерции с использованием названия вашего продукта и бренда. Альтернативный текст важен для SEO и доступности сайта. Вместо того, чтобы нанимать копирайтера или пытаться написать тысячи описаний изображений самостоятельно, используйте AltText.ai, чтобы быстро обработать все ваши изображения и создать удивительно точный альтернативный текст для вашего сайта!

Категории :

Веб-сайт: alttext.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AltText.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.