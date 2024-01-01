VCAT.AI

VCAT.AI

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Веб-сайт: vcat.ai

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VCAT.AI — это автоматический создатель маркетинговых видеороликов, SaaS-решение на основе искусственного интеллекта. Создает маркетинговые видеоролики только с URL-адресом продукта всего за 1 минуту. Не только десятки коротких маркетинговых видеороликов, но и баннерные изображения всех размеров одновременно. VCAT.AI запустил бета-версию в прошлом году и быстро растет. Мы продемонстрировали наш потенциал роста, обеспечив долгосрочное партнерство в различных отраслях и интегрируясь с несколькими платформами всего за один год после запуска. Сейчас мы готовимся к глобальному расширению, исходя из потребностей наших партнеров CES. Подготовка к генеративному видеорешению AI, которое создает видео и изображения одним щелчком мыши или текстом.
Категории:
Productivity
Другое программное обеспечение для синтетических носителей

Веб-сайт: vcat.ai

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