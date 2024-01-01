OpenZeppelin

OpenZeppelin

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: openzeppelin.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OpenZeppelin в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

OpenZeppelin is a leading provider of security tools, services, and libraries for blockchain developers. Their mission is to minimize the risk of launching and scaling smart contract-based applications. OpenZeppelin is trusted by many leading blockchain projects, having performed over 400 audits and securing over $15 billion in locked value. Their contracts and libraries are used by 100% of the top 20 DeFi protocols.

Веб-сайт: openzeppelin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenZeppelin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Advocat

Advocat

advocat.ai

Minimax

Minimax

minimax.finance

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

ContractKen

ContractKen

contractken.com

top.legal

top.legal

top.legal

Stackup

Stackup

stackup.sh

Realis

Realis

realis.network

Evisort

Evisort

evisort.com

Juro

Juro

juro.com

Pactly

Pactly

pactly.com

GuniSMS

GuniSMS

gunisms.com.au

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности