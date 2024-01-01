Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Mapify IoT

Mapify IoT

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mapify.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mapify IoT в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mapify is an end-to-end platform to manage and process real-time geospatial data and generate real-time insights. With Mapify, you can quickly build your solutions and leverage them on Smart Cities, IoT, and Industry 4.0. We fill the gap between Google Maps and complex Geographic Information Systems with a simple, low-code SaaS platform. It’s easy but powerful, Ingest > Process > Visualize > Take action!

Категории:

Productivity
Location Intelligence Software

Веб-сайт: mapify.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mapify IoT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Tableau

Tableau

tableau.com

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Radar

Radar

radar.com

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

CARTO

CARTO

carto.com

Smappen

Smappen

smappen.com

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Вам также может понравиться

Creatio

Creatio

creatio.com

Viasocket

Viasocket

viasocket.com

Zambah

Zambah

zambah.com

Ditto

Ditto

ditto.live

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Atlas

Atlas

atlas.co

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Sheeter.ai

Sheeter.ai

sheeter.ai

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

BotStar

BotStar

botstar.com

GeoPlatform.gov

GeoPlatform.gov

geoplatform.gov

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.