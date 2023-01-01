WebCatalog
PlaceKit

PlaceKit

app.placekit.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PlaceKit в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

API поиска местоположений: поиск мест по всему миру, автозаполнение, местоположение магазина и двустороннее геокодирование для вашего приложения.

Веб-сайт: placekit.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PlaceKit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

192.com

192.com

192.com

NumlookupAPI

NumlookupAPI

app.numlookupapi.com

Workmode

Workmode

workmode.co

Radar

Radar

radar.com

Search.io

Search.io

app.search.io

Nomad List

Nomad List

nomadlist.com

CityMD

CityMD

citymd.com

Yahoo OneSearch

Yahoo OneSearch

onesearch.com

Meteograms

Meteograms

meteograms.com

eSHIP

eSHIP

app.myeship.co

Muslima

Muslima

muslima.com

Kmart

Kmart

kmart.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности