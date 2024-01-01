Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения
Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазина, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Sellix
sellix.io
Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
SendOwl
sendowl.com
SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Shift4Shop
shift4shop.com
Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.
Sellfy
sellfy.com
Продавайте свою продукцию без проблем. Простая в использовании электронная коммерция для авторов. Продавайте товары или цифровые продукты — все в одном месте.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud — это пакет доставки, возврата и CRM, созданный для электронной коммерции.
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
Volusion
volusion.com
Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, отмеченная наградами платформа электронной коммерции, предоставляет простой конструктор веб-сайтов для предприятий электронной коммерции всех форм и размеров, позволяющих запускать, продавать и управлять своими интернет-магазинами.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Fygaro
fygaro.com
Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от малых и средних предприятий до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.
Elastic Path
elasticpath.com
Раскройте возможности компонуемой коммерции — без сложных интеграций и длительных реализаций. Elastic Path обеспечивает скорость и гибкость, необходимые коммерческим командам для решения самых сложных задач современности.
WebSell
websell.io
WebSell — это платформа электронной коммерции, которая напрямую подключается к системам торговых точек (POS). Мы используем данные в существующих системах POR/ERP и используем их для работы интернет-магазинов. Интеграция электронной коммерции между системами магазинов и интернет-магазинами — это то,...
Storeino
storeino.com
Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных при...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — это составной API для электронной коммерции, который поддерживает любое количество местных или международных рынков, может выполнять транзакции на любом интерфейсе и значительно упрощает разработчикам настройку собственного процесса оформления заказа.
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — это платформа электронной коммерции, с помощью которой вы сможете создать интернет-магазин без знания кода. Интернет-магазин способствует брендингу бизнеса и автоматизации продаж. Zegashop предоставляет такие инструменты, как SEO, аналитика веб-сайтов, управление контентом, исследование к...
Turis
turis.app
Получите оптовый интернет-магазин, который автоматизирует обработку заказов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Удобная витрина магазина, управление розничными торговцами, расширенные прайс-листы, более 4000 интеграций для автоматизации и оптимизации ваших оптовых заказов. Начните опти...
Traede
traede.com
Traede управляет всеми аспектами оптового процесса на единой платформе, включая управление продуктами, отслеживание клиентов, а также создание и обработку заказов. Кроме того, приложение для iPad позволяет вашим торговым агентам продавать на ходу, а частный интернет-магазин позволяет розничным торго...
Shopiroller
shopiroller.com
Омниканальная инфраструктура электронной коммерции для МСП и индивидуальных клиентов Sell Anywhere Shopiroller дает вам возможность легко продавать где угодно и кому угодно — через Интернет и по всему миру. Платежные решения Принимайте кредитные карты и другие популярные способы оплаты у поставщика ...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — это платформа электронной коммерции на базе Saas, которая предлагает бесплатную настройку интернет-магазинов электронной коммерции. Это многофункциональная платформа электронной коммерции, предлагающая высокий уровень безопасности. Вы можете запустить свой веб-сайт и приложение элек...
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.
HeadQ
headq.io
HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.
DG1
dg1.com
Основываясь на 20-летнем опыте разработки индивидуальных цифровых систем, мы создали систему «Все в одном» для стимулирования роста малого и среднего бизнеса. DG1 предлагает корпоративные функции шести вертикалей в единой среде и прост в использовании для любого типа малого и среднего бизнеса. Веб-с...
Contentder
contentder.com
Создавайте красивые веб-сайты, магазины электронной коммерции, блоги и новостные порталы с помощью бесплатного конструктора веб-сайтов Contentder, используя инструменты перетаскивания и цифрового маркетинга.
29 Next
29next.com
29 Далее следует платформа электронной коммерции для эффективного маркетинга DTC, которая дает брендам возможность быстро запускать новые продукты, оптимизировать маркетинговые кампании и управлять масштабным ростом. Уникальные функции 29 Next позволяют полностью настраивать маркетинговые пути, офор...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа, на которой вы можете за считанные минуты создать собственный интернет-магазин и управлять им со своего смартфона.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — это SaaS-решение для электронной коммерции B2C + B2B, которое помогает предприятиям управлять каталогами, заказами, клиентами, прайс-листами, пользователями, условиями оплаты и многим другим. Shopamine позволяет вам: ● создавать свои запасы из нескольких источников и эффективно управлять...
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) предоставляет отмеченные наградами SaaS-решения для электронной коммерции для малого и среднего бизнеса, сочетающие в себе простоту использования, гибкость и доступность. Подписка включает все функции, обновления и бесплатную онлайн-техническую поддержку в Великобритании. ...
MarketTime
markettime.com
MarketTime помогает торговым агентствам и брендам оптимизировать свой бизнес с помощью надежной системы управления бэк-офисом, мощных инструментов обеспечения продаж, комплексной отчетности и аналитики, а также настраиваемого решения для электронной коммерции B2B. С помощью MarketTime пользователи м...
Unizap
unizap.ai
Unizap (ранее ndhgo) — мощный конструктор веб-сайтов электронной коммерции, предназначенный для вывода любого бизнеса в Интернет. Ваше универсальное решение для электронной коммерции. Умная инвентаризация, каталогизация, интеграция доставки, 360-градусный маркетинг, платежи, аналитика и отличная под...
Comecero
comecero.com
Comecero была создана командой, которая работает в индустрии электронной коммерции более 15 лет. За это время мы работали с десятками коммерческих систем и тысячами предприятий по всему миру. Основываясь на этом опыте, мы создали Comecero. Мы считаем, что решение, которое предлагает Comecero, позвол...
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — это платформа с нулевым кодом, которая позволяет малым и средним предприятиям быстро и легко визуально создавать молниеносные современные условия для покупок с помощью нашего автономного конструктора витрин и торговой платформы на основе API. Платформа снижает риски для торговцев при соверш...
Aleran Software
aleran.com
Увеличение доходов | Экономьте время | Экономьте деньги... и делайте сложные продажи проще, быстрее и эффективнее – по всем каналам продаж. Платформа ускорения продаж Aleran — от вашего веб-сайта до ваших собственных отделов продаж и партнеров по распространению — предоставляет вам средства контроля...
Acenda
acenda.com
Acenda — это облачная платформа электронной коммерции, которая позволяет производителям, дистрибьюторам и вертикальным ритейлерам создавать интернет-магазины, подключать продукты к нескольким каналам продаж, контролировать и синхронизировать запасы, управлять заказами и выполнять их, получать доступ...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.
Shopaccino
shopaccino.com
Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain — это облачная платформа электронной коммерции, размещенная на AWS. Его уникальным предложением является модель B2B2C, первая в своем роде для производителей, дистрибьюторов / дилеров и конечных потребителей в различных отраслях бизнеса. С помощью eComchain производитель может связаться с ...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
Twice Commerce
twicecommerce.com
Меняется то, как люди потребляют товары. Владение материальными благами не играет такой уж большой роли в жизни людей. В то же время все больше людей предпочитают покупать бывшие в употреблении товары вместо новых. Чтобы удовлетворить этот новый спрос, торговцам необходимо программное обеспечение, о...