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Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения

Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и ​​клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазина, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Продавайте свою продукцию без проблем. Простая в использовании электронная коммерция для авторов. Продавайте товары или цифровые продукты — все в одном месте.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud — это пакет доставки, возврата и CRM, созданный для электронной коммерции.

Envoice

Envoice

envoice.eu

Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.

Volusion

Volusion

volusion.com

Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza, отмеченная наградами платформа электронной коммерции, предоставляет простой конструктор веб-сайтов для предприятий электронной коммерции всех форм и размеров, позволяющих запускать, продавать и управлять своими интернет-магазинами.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от малых и средних предприятий до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.

Elastic Path

Elastic Path

elasticpath.com

Раскройте возможности компонуемой коммерции — без сложных интеграций и длительных реализаций. Elastic Path обеспечивает скорость и гибкость, необходимые коммерческим командам для решения самых сложных задач современности.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell — это платформа электронной коммерции, которая напрямую подключается к системам торговых точек (POS). Мы используем данные в существующих системах POR/ERP и используем их для работы интернет-магазинов. Интеграция электронной коммерции между системами магазинов и интернет-магазинами — это то,...

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных при...

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.

Commerce Layer

Commerce Layer

commercelayer.io

Commerce Layer — это составной API для электронной коммерции, который поддерживает любое количество местных или международных рынков, может выполнять транзакции на любом интерфейсе и значительно упрощает разработчикам настройку собственного процесса оформления заказа.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop — это платформа электронной коммерции, с помощью которой вы сможете создать интернет-магазин без знания кода. Интернет-магазин способствует брендингу бизнеса и автоматизации продаж. Zegashop предоставляет такие инструменты, как SEO, аналитика веб-сайтов, управление контентом, исследование к...

Turis

Turis

turis.app

Получите оптовый интернет-магазин, который автоматизирует обработку заказов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Удобная витрина магазина, управление розничными торговцами, расширенные прайс-листы, более 4000 интеграций для автоматизации и оптимизации ваших оптовых заказов. Начните опти...

Traede

Traede

traede.com

Traede управляет всеми аспектами оптового процесса на единой платформе, включая управление продуктами, отслеживание клиентов, а также создание и обработку заказов. Кроме того, приложение для iPad позволяет вашим торговым агентам продавать на ходу, а частный интернет-магазин позволяет розничным торго...

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Омниканальная инфраструктура электронной коммерции для МСП и индивидуальных клиентов Sell Anywhere Shopiroller дает вам возможность легко продавать где угодно и кому угодно — через Интернет и по всему миру. Платежные решения Принимайте кредитные карты и другие популярные способы оплаты у поставщика ...

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling — это платформа электронной коммерции на базе Saas, которая предлагает бесплатную настройку интернет-магазинов электронной коммерции. Это многофункциональная платформа электронной коммерции, предлагающая высокий уровень безопасности. Вы можете запустить свой веб-сайт и приложение элек...

Oode

Oode

oode.com

Oode — это универсальная платформа управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.

HeadQ

HeadQ

headq.io

HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.

DG1

DG1

dg1.com

Основываясь на 20-летнем опыте разработки индивидуальных цифровых систем, мы создали систему «Все в одном» для стимулирования роста малого и среднего бизнеса. DG1 предлагает корпоративные функции шести вертикалей в единой среде и прост в использовании для любого типа малого и среднего бизнеса. Веб-с...

Contentder

Contentder

contentder.com

Создавайте красивые веб-сайты, магазины электронной коммерции, блоги и новостные порталы с помощью бесплатного конструктора веб-сайтов Contentder, используя инструменты перетаскивания и цифрового маркетинга.

29 Next

29 Next

29next.com

29 Далее следует платформа электронной коммерции для эффективного маркетинга DTC, которая дает брендам возможность быстро запускать новые продукты, оптимизировать маркетинговые кампании и управлять масштабным ростом. Уникальные функции 29 Next позволяют полностью настраивать маркетинговые пути, офор...

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty — это платформа, на которой вы можете за считанные минуты создать собственный интернет-магазин и управлять им со своего смартфона.

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Shopamine — это SaaS-решение для электронной коммерции B2C + B2B, которое помогает предприятиям управлять каталогами, заказами, клиентами, прайс-листами, пользователями, условиями оплаты и многим другим. Shopamine позволяет вам: ● создавать свои запасы из нескольких источников и эффективно управлять...

Oxatis

Oxatis

oxatis.com

Oxatis (www.actinic.co.uk) предоставляет отмеченные наградами SaaS-решения для электронной коммерции для малого и среднего бизнеса, сочетающие в себе простоту использования, гибкость и доступность. Подписка включает все функции, обновления и бесплатную онлайн-техническую поддержку в Великобритании. ...

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime помогает торговым агентствам и брендам оптимизировать свой бизнес с помощью надежной системы управления бэк-офисом, мощных инструментов обеспечения продаж, комплексной отчетности и аналитики, а также настраиваемого решения для электронной коммерции B2B. С помощью MarketTime пользователи м...

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap (ранее ndhgo) — мощный конструктор веб-сайтов электронной коммерции, предназначенный для вывода любого бизнеса в Интернет. Ваше универсальное решение для электронной коммерции. Умная инвентаризация, каталогизация, интеграция доставки, 360-градусный маркетинг, платежи, аналитика и отличная под...

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero была создана командой, которая работает в индустрии электронной коммерции более 15 лет. За это время мы работали с десятками коммерческих систем и тысячами предприятий по всему миру. Основываясь на этом опыте, мы создали Comecero. Мы считаем, что решение, которое предлагает Comecero, позвол...

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan — это платформа с нулевым кодом, которая позволяет малым и средним предприятиям быстро и легко визуально создавать молниеносные современные условия для покупок с помощью нашего автономного конструктора витрин и торговой платформы на основе API. Платформа снижает риски для торговцев при соверш...

Aleran Software

Aleran Software

aleran.com

Увеличение доходов | Экономьте время | Экономьте деньги... и делайте сложные продажи проще, быстрее и эффективнее – по всем каналам продаж. Платформа ускорения продаж Aleran — от вашего веб-сайта до ваших собственных отделов продаж и партнеров по распространению — предоставляет вам средства контроля...

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda — это облачная платформа электронной коммерции, которая позволяет производителям, дистрибьюторам и вертикальным ритейлерам создавать интернет-магазины, подключать продукты к нескольким каналам продаж, контролировать и синхронизировать запасы, управлять заказами и выполнять их, получать доступ...

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...

Ecomchain

Ecomchain

ecomchain.com

eComchain — это облачная платформа электронной коммерции, размещенная на AWS. Его уникальным предложением является модель B2B2C, первая в своем роде для производителей, дистрибьюторов / дилеров и конечных потребителей в различных отраслях бизнеса. С помощью eComchain производитель может связаться с ...

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Меняется то, как люди потребляют товары. Владение материальными благами не играет такой уж большой роли в жизни людей. В то же время все больше людей предпочитают покупать бывшие в употреблении товары вместо новых. Чтобы удовлетворить этот новый спрос, торговцам необходимо программное обеспечение, о...

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