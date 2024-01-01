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Программное обеспечение для контент-аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для контент-аналитики дает пользователям полную информацию о том, как сотрудники и посетители взаимодействуют с опубликованным контентом, включая блоги, статьи и подкасты. Эта технология, называемая контент-аналитикой, позволяет пользователям получать ценную информацию, которая может служить основой для будущих стратегий контента. Решения для контент-аналитики предлагают различные показатели, такие как просмотры страниц, репосты, исходящие клики, рейтинг в поиске, среднее время, потраченное на отдельные публикации, а также финансовое влияние контента. Эти платформы также могут предоставлять дополнительные данные, такие как распределение просмотров между настольными и мобильными устройствами, понимание конкретных отраслей или демографии зрителей, а также анализ наиболее эффективных компонентов контента. Программы контент-аналитики часто интегрируются или имеют сходство с программным обеспечением для цифровой и социальной аналитики. Используя контент-аналитику, пользователи могут принимать решения на основе данных для оптимизации своей контент-стратегии и повышения взаимодействия со своей целевой аудиторией.

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Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO — это универсальная SEO-платформа с набором из 22 эффективных онлайн-инструментов SEO для цифрового маркетинга. Нам доверяют более 1400000 пользователей.

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.

Anyword

Anyword

anyword.com

Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.

Readable

Readable

readable.com

Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...

Contently

Contently

contently.com

Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel — это платформа контент-аналитики, которая помогает издателям и медиакомпаниям анализировать свой трафик, читателей и подписчиков. Платформа Marfeel помогает издателям обеспечивать взаимодействие и согласованность действий команд, принимая решения на основе данных, чтобы раскрыть весь потенц...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal предоставляет соединители данных и инструменты автоматизации, которые позволяют предприятиям масштабировать и автоматизировать операции с контентом по доступной цене.

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW с гордостью представляет свой набор аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и ...

Momently

Momently

momently.com

Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.

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