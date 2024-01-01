Qik Meeting — самое умное в мире приложение для унифицированного делового общения и совместной работы на базе искусственного интеллекта. Он автоматически генерирует протоколы каждой встречи и систематизирует все данные делового общения в одном месте, независимо от того, происходит ли работа онлайн, лично или в гибридном режиме.

Веб-сайт: qikmeeting.com

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