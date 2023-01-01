WebCatalog
Bizway

Bizway

bizway.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bizway в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Переходите от идеи к полноценному бизнес-плану за считанные минуты с помощью индивидуальных дорожных карт, задач и ответов на основе GPT-4 на каждый вопрос вашего бизнес-исследования. Начните что-то сегодня с нашим приложением для бизнес-планирования на базе искусственного интеллекта.

Веб-сайт: bizway.io

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