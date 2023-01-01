Второй пилот с искусственным интеллектом для поддержки клиентов на базе GPT-4. Мы специализируемся на том, чтобы помогать представителям службы поддержки клиентов быстро и эффективно отвечать на сообщения. Наша платформа упрощает процесс, позволяя представителям легко генерировать ответы и в конечном итоге экономит их драгоценное время.

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