Универсальная кросс-функциональная платформа для совместной работы. TrueNxus организует все так, чтобы вся ваша компания могла сотрудничать, планировать и реализовывать стратегические инициативы, программы и проекты в одном месте.

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