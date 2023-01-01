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Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams

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Веб-сайт: webex.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В пути, за столом или вместе в конференц-зале Webex Teams помогает ускорить проекты, улучшить взаимоотношения и решить бизнес-задачи. В нем есть все инструменты для совместной работы, необходимые для продолжения работы, и он сочетается с другими инструментами, которые вы используете для упрощения жизни.

Веб-сайт: webex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cisco Webex Teams, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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