Cisco Webex Teams

В пути, за столом или вместе в конференц-зале Webex Teams помогает ускорить проекты, улучшить взаимоотношения и решить бизнес-задачи. В нем есть все инструменты для совместной работы, необходимые для продолжения работы, и он сочетается с другими инструментами, которые вы используете для упрощения жизни.

Веб-сайт: webex.com

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