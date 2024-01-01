MetaSpark — это динамичный рабочий центр на базе искусственного интеллекта, который снабжает команды компонентами для управления проектами, людьми и процессами. Создавайте уникальные рабочие процессы с помощью универсальных информационных панелей MetaSpark, настраиваемых шаблонов и множества инструментов искусственного интеллекта. Легко интегрируйтесь с более чем 1000 приложениями и легко сотрудничайте со своей командой, используя функции совместной работы MetaSpark для повышения эффективности командной работы и достижения замечательной производительности. Предоставьте своей команде возможность сосредоточиться на стратегии и ее реализации, сэкономив более 60 часов в месяц на административных задачах. Возможности: -Список, Канбан, представления Ганта -Шаблоны проектов, созданные с помощью искусственного интеллекта -Шаблоны компаний -Созданные с помощью искусственного интеллекта документы и заметки -Панель мониторинга целей -Панель мониторинга "Моя работа" -Комментарии, @упоминания и рабочие пространства для совместной работы -Признание и награды

Веб-сайт: metaspark.io

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