InLoox — это современная платформа управления проектами и портфелями, которая позволяет командам и отделам компании надежно планировать, отслеживать и оценивать свои проекты — удобная, простая и интегрированная в Microsoft Outlook и всю среду Microsoft 365. Благодаря уникальной интеграции InLoox в Outlook, программное обеспечение идеально вписывается в повседневную рабочую жизнь. InLoox превращает информацию о проекте из электронных писем, календарных встреч и встреч в задачи, проектные документы или проектные идеи. Возможности InLoox поддерживают команды и отделы любого размера на протяжении всего жизненного цикла проекта: от идеи проекта, распределения задач и планирования до оценки соответствующих KPI, таких как время, затраченное на проект, рабочая нагрузка, бюджет проекта или объем проекта. Это позволяет вам перевести работу над проектом с чистого администрирования на новый уровень — продуктивное и эффективное выполнение проекта в сотрудничестве с вашей командой и другими отделами. Более 6000 средних и глобальных компаний полагаются на InLoox, чтобы сделать правильные стратегические выводы на основе данных своих проектов для достижения своих бизнес-целей. Благодаря интерфейсам с CRM, системами бизнес-аналитики или ERP, InLoox предоставляет данные в режиме реального времени, необходимые для более быстрого вывода ваших продуктов и услуг на рынок и на шаг впереди конкурентов. Оставьте таблицы Excel и общение в разрозненной команде и начните прямо сейчас с разработанной в Германии платформы управления проектами и портфелем, соответствующей требованиям DSGVO. Пробная версия бесплатна в течение 30 дней!

Веб-сайт: inloox.com

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